ГЭЦ: В экзаменах 23-24 июля примут участие около 60 тыс. человек

У Оперативного штаба при Кабмине получено разрешение на проведение экзаменов на следующей неделе

"В запланированных на 23-24 июля выпускных (приемных) экзаменах ожидается участие около 60 тыс. человек".

Как передает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде, говоря о проведении очередных выпускных (приемных) экзаменов.

Председатель ГЭЦ отметила, что в период карантинного режима был проведен экзамен для примерно 143 тыс. человек: "120 тыс. узнали результат, скоро будут объявлены результаты остальных".

М.Аббасзаде отметила, что у Оперативного штаба при Кабмине получено разрешение на проведение экзаменов на будущей неделе.