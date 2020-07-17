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ГЭЦ: В экзаменах 23-24 июля примут участие около 60 тыс. человек

ГЭЦ: В экзаменах 23-24 июля примут участие около 60 тыс. человек У Оперативного штаба при Кабмине получено разрешение на проведение экзаменов на следующей неделе
Наука и образование
17 июля 2020 г. 14:58
ГЭЦ: В экзаменах 23-24 июля примут участие около 60 тыс. человек

"В запланированных на 23-24 июля выпускных (приемных) экзаменах ожидается участие около 60 тыс. человек".

Как передает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде, говоря о проведении очередных выпускных (приемных) экзаменов.

Председатель ГЭЦ отметила, что в период карантинного режима был проведен экзамен для примерно 143 тыс. человек: "120 тыс. узнали результат, скоро будут объявлены результаты остальных".

М.Аббасзаде отметила, что у Оперативного штаба при Кабмине получено разрешение на проведение экзаменов на будущей неделе.

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Версия на азербайджанском языке DİM sədri: “23-24 iyulda keçirilməsi nəzərdə tutulan imtahanlarda 60 min şəxs iştirak edəcək”

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