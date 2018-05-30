Председатель ГЭЦ: В вопросе выбора девушками специальности еще остаются некоторые стереотипы

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "В вопросе выбора девушками специальности еще остаются некоторые стереотипы. В нашем обществе специальности делятся на две группы: женская и мужская специальность..."

Как сообщает Report, об этом выступая на V женском форуме отметила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, зачастую девушки предпочитают педагогический факультет: "80%, а иногда и 100% педагогических специальностей региональных вузов выбирают только девушки".

"В регионах преобладает еще один стереотип - родители не отпускают дочерей далеко от себя", - сказала М.Аббасзаде и добавила, что хотя девушки из регионов набирают высокие баллы, родители не разрешают им учиться в больших городах.