Председатель ГЭЦ: В будущем выпускные экзамены можно проводить в два этапа

Время проведения экзаменов определено в соответствии со стандартами.

Время проведения экзаменов определено в соответствии со стандартами.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, для того чтобы ответить на некоторые вопросы, требуется 1-2 минуты.

"Открытые вопросы требуют больше времени, но чтобы ответить на некоторые закрытие вопросы не требуется даже минуты, на них можно ответить за секунду. Для более точной оценки знаний учащихся выпускные экзамены можно проводить в два этапа. Однако в настоящее время это не требуется", - подчеркнула председатель ГЭЦ.

М.Аббасзаде отметила, что действующая модель позволяет оценить уровень знаний учащихся: "На следующем этапе состоятся вступительные экзамены. Вопросы на вступительных экзаменах также будут составлены в соответствии со стандартами".