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Председатель ГЭЦ: Уступки абитуриентам по военной службе не предусмотрены

Председатель ГЭЦ: Уступкок абитуриентам по военной службе нет

© Report

"Уступки, связанные с военной службой, зависят не от нас. Они регулируются законом".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, такие уступки исходят от соответствующих госорганов, а ГЭЦ в соответствии с этим принимает решение: "В этом году в данной сфере не планируется каких-либо уступок".

М.Аббасзаде также отметила, что проходные баллы устанавливает не ГЭЦ: "Условия для участия в конкурсе также утверждаются в Кабмине. В этом году также в некоторых специальностях конкурсная ситуация будет выше, в некоторых ниже. Знать об этом заранее невозможно".

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