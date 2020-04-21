Председатель ГЭЦ: Уступки абитуриентам по военной службе не предусмотрены

"Уступки, связанные с военной службой, зависят не от нас. Они регулируются законом".
Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
По ее словам, такие уступки исходят от соответствующих госорганов, а ГЭЦ в соответствии с этим принимает решение: "В этом году в данной сфере не планируется каких-либо уступок".
М.Аббасзаде также отметила, что проходные баллы устанавливает не ГЭЦ: "Условия для участия в конкурсе также утверждаются в Кабмине. В этом году также в некоторых специальностях конкурсная ситуация будет выше, в некоторых ниже. Знать об этом заранее невозможно".