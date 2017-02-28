Председатель ГЭЦ: Тарифный совет в течение этой недели примет окончательное решение касательно цен на вступительные экзамены

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "Скорее всего, Тарифный совет в течение этой недели примет окончательное решение касательно цен на вступительные экзамены".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, ГЭЦ представил в Тарифный совет всю необходимую информацию: "Лица, желающие поступить в магистратуру, резидентуру и на госслужбу, будут сами производить оплату, связанную с приемом. Абитуриенты, которые впервые примут участие на вступительных экзаменах, также освобождены от госпошлины".

М. Аббасзаде добавила, что дата экзаменов станет известна в течение ближайшей недели: "Экзамены в магистратуру и резидентуру планируются на начало апреля. Вполне возможно, что в следующем году для выпускников общеобразовательных школ в ноябре пройдут дополнительные вступительные экзамены".