Председатель ГЭЦ: С 17 мая начнется регистрация второго этапа вступительных экзаменов

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "С 17 мая начнется регистрация второго этапа вступительных экзаменов".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она напомнила, что во втором этапе может участвовать любой участник первого экзамена: "Лица, не участвовавшие на первом этапе или же не подававшие документов, также могут пройти регистрацию для участия на летних экзаменах".

М.Аббасзаде отметила, что процесс продлится месяц: "14 июня завершится прием документов на второй этап вступительных экзаменов".