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Председатель ГЭЦ: Результаты экзаменов взявших с собой вопросники будут аннулированы

Председатель ГЭЦ: Результаты экзаменов взявших с собой вопросники будут аннулированы "После выпускного экзамена вынести вопросники будет невозможно".
Наука и образование
25 февраля 2022 г. 15:17
Председатель ГЭЦ: Результаты экзаменов взявших с собой вопросники будут аннулированы

"После выпускного экзамена вынести вопросники будет невозможно".

Как передает Report, об этом председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде сказала на пресс-конференции.

По ее словам, это означает нарушение правил: "После экзамена есть письменные работы. Приходить на экзамен с дополнительными средствами не стоит. Я предупреждаю абитуриентов заранее. Это актуально и для международных экзаменах. Мы можем оценивать знания абитуриентов. Пусть никто не будет заинтересован, чтобы вынести с собой вопросники. Такой факт даже имел место у одного участника экзамена в магистратуру. Его балл уже был известен, но мы изучили вопрос, я подписала приказ, результаты этого человека будут аннулированы".

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Версия на азербайджанском языке DİM sədri: "Sual kitabçalarını aparanların imtahan nəticələri ləğv olunacaq"

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