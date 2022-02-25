Председатель ГЭЦ: Результаты экзаменов взявших с собой вопросники будут аннулированы

"После выпускного экзамена вынести вопросники будет невозможно".
Как передает Report, об этом председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде сказала на пресс-конференции.
По ее словам, это означает нарушение правил: "После экзамена есть письменные работы. Приходить на экзамен с дополнительными средствами не стоит. Я предупреждаю абитуриентов заранее. Это актуально и для международных экзаменах. Мы можем оценивать знания абитуриентов. Пусть никто не будет заинтересован, чтобы вынести с собой вопросники. Такой факт даже имел место у одного участника экзамена в магистратуру. Его балл уже был известен, но мы изучили вопрос, я подписала приказ, результаты этого человека будут аннулированы".