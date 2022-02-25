Председатель ГЭЦ: Результаты экзаменов взявших с собой вопросники будут аннулированы

"После выпускного экзамена вынести вопросники будет невозможно".

"После выпускного экзамена вынести вопросники будет невозможно".

Как передает Report, об этом председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде сказала на пресс-конференции.

По ее словам, это означает нарушение правил: "После экзамена есть письменные работы. Приходить на экзамен с дополнительными средствами не стоит. Я предупреждаю абитуриентов заранее. Это актуально и для международных экзаменах. Мы можем оценивать знания абитуриентов. Пусть никто не будет заинтересован, чтобы вынести с собой вопросники. Такой факт даже имел место у одного участника экзамена в магистратуру. Его балл уже был известен, но мы изучили вопрос, я подписала приказ, результаты этого человека будут аннулированы".