Председатель ГЭЦ: Плановые места заполнены преимущественно по II группе специальностей

В Азербайджане по итогам экзаменов по приему в вузы плановые места заполнены преимущественно по II группе специальностей (на 98,29%).

В Азербайджане по итогам экзаменов по приему в вузы плановые места заполнены преимущественно по II группе специальностей (на 98,29%).

Как передает Report, об этом сообщила председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на брифинге по итогам приема в вузы.

По ее словам, больше всего суббакалавров (3 549 человек) также принято на специальности II группы:

"По I группе специальностей поступили 3 053 суббакалавров. Плановые места по I, III, IV и V группам специальностей заполнены соответственно на 93,37%, 97,38%, 89,96% и 92,20%".