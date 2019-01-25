Председатель ГЭЦ о последних преобразованиях в госструктурах

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Последние структурные преобразования, проводимые в системе государственного управления, свидетельствуют о важности соответствия современным требованиям стандартов".
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.
Она отметила, что это проводится в соответствии со "Стратегии развития государственной службы в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы".
Председатель ГЭЦ сказала, что основным требованием дня является повышение государственной службы в Азербайджане на более высокий уровень с точки зрения качества.
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