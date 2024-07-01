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Председатель ГЭЦ: Некоторые учителя не понимают термины, которым должны учить детей

Председатель ГЭЦ: Некоторые учителя не понимают термины, которым должны учить детей В системе образования в соответствии с современными вызовами следует применять инновации.
Наука и образование
1 июля 2024 г. 11:38
Председатель ГЭЦ: Некоторые учителя не понимают термины, которым должны учить детей

В системе образования в соответствии с современными вызовами следует применять инновации.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, выступая на VII Международной образовательной конференции ADA 2024.

"Раньше программа, по которой учились родители, проходил и ребенок, но сейчас это не так. Потому что программа изменилась. Поэтому и появились репетиторы. Это не единственная проблема в нашей стране. Например, некоторые учителя не понимают термины, которым должны учить детей в начальной школе", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке DİM sədri: İbtidai sinifdə verilən bir sıra anlayışları heç bəzi müəllimlər başa düşmür

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