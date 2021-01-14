Председатель ГЭЦ: На вступительных экзаменах будут вопросы об Отечественной войне

"На вступительных экзаменах обязательно будут вопросы об Отечественной войне. Вопросы будут по истории".

"На вступительных экзаменах обязательно будут вопросы об Отечественной войне. Вопросы будут по истории".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что в журнале "Абитуриент 1" в связи с Отечественной войной будут опубликованы определенные статьи: "Вопросы будут подготовлены на основе этих материалов. Человек, участвующий в экзамене, сможет получить информацию из этой статьи. В учебниках по истории отмечены только лишь даты оккупации ныне освобожденных районов. Но сейчас эти районы освобождены. У нас есть право задавать вопросы о реальной истории на нашем вступительном экзамене. Потому что ученики в возрасте 17-18 лет прожили эту историю".