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Председатель ГЭЦ: И в этом году вступительные экзамены будут состоять из двух этапов

Председатель ГЭЦ: И в этом году вступительные экзамены будут состоять из двух этапов «Вступительные экзамены в этом году также будут состоять из двух этапов. На первом этапе, по прежнему, максимальный балл будет равняться 300».
Наука и образование
25 февраля 2022 г. 15:10
Председатель ГЭЦ: И в этом году вступительные экзамены будут состоять из двух этапов

«Вступительные экзамены в этом году также будут состоять из двух этапов. На первом этапе, по прежнему, максимальный балл будет равняться 300».

Как сообщает Report, об этом председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде сказала на пресс-конференции.

По ее словам, прием документов будет проводиться одновременно как для выпускников предыдущих лет, так и нынешнего года: «Баллы, набранные выпускниками прошлого года на выпускных экзаменах, будут действительны и в этом году. То есть они могут не участвовать в экзаменах текущего года, но это тоже добровольно. Если они захотят, то снова могут принять участие в выпускных экзаменах в этом году».

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Версия на азербайджанском языке DİM sədri: "Builki qəbul imtahanları da iki mərhələdən ibarət olacaq"

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