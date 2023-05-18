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Председатель агентства обратилась к обучающимся в Украине азербайджанским студентам  

Председатель агентства обратилась к обучающимся в Украине азербайджанским студентам   "Большее количество трудностей возникает с признанием дипломов студентов, получивших образование в Украине".
Наука и образование
18 мая 2023 г. 12:31
Председатель агентства обратилась к обучающимся в Украине азербайджанским студентам  

"Большее количество трудностей возникает с признанием дипломов студентов, получивших образование в Украине".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Улькар Саттарова.

Она отметила, что граждане иногда жалуются на проблемы при пересечении границы: "Наши граждане находятся в Украине в период обучения непродолжительное время. На встрече с украинской стороной мы сообщили им об этой проблеме и по их просьбе предоставили список университетов, в связи с которыми возникает больше всего проблем".

Председатель агентства обратилась к гражданам в связи с необходимостью нахождения в Украине в период обучения: "Также необходимо обращать внимание на то, что прошел ли университет аккредитацию. В настоящее время в связи с ситуацией в Украине крайне рискованно получать там образование".

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Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri Ukraynada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrə müraciət edib

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