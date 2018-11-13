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    Предлагается при приеме на госслужбу проверять уровень знания азербайджанского языка в новом порядке

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Одним из пунктов, включенных в "План мероприятий по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшему улучшению использования государственного языка", подготовленный Институтом языкознания имени Насими НАНА в соответствии с подписанным президентом Ильхамом Алиевым указом "О мерах по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшем совершенствовании использования государственного языка", является "Обеспечение проверки уровня знания государственного языка при приеме на государственную службу". 

    Об этом в заявлении Report сказал член Государственной языковой комиссии, директор Института языкознания имени Насими НАНА, председатель Рабочей группы, созданной для подготовки "Плана мероприятий по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшему улучшению использования государственного языка" Мохсун Нагысойлу

    По его словам, процесс проверки уровня знания государственного языка при приеме на государственную службу нужно проводить периодически и данный процесс должен проводиться Государственным экзаменационным центром: "К примеру, нужно проверить умение кандидатов на госслужбу свободно и правильно выражать мысли как в устной, так и в письменной форме". 

    В ответ на запрос Report в Государственном экзаменационном центре заявили, что при тестовом экзамене конкурса по приему на госслужбу проверяются знания кандидатов в сфере законодательства, информационных технологий, а также логическое мышление и уровень знания азербайджанского языка. 

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