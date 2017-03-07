Праздник 8 марта отметили в БВШН

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло мероприятие, посвященное Международному женскому дню - 8 Марта.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, в мероприятии приняли участие ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты БВШН.

Тепло поздравив с праздником женский коллектив вуза и в их лице всех женщин Азербайджана, ректор пожелал им весеннего настроения, здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в их деятельности.

"Если прежде внимание женщин было сосредоточено только на их роли в семье и домашнем хозяйстве, то сегодня они наравне с мужчинами принимают активное участие во всех сферах жизни общества, добиваясь больших успехов и признания", - отметил Эльмар Гасымов. Он напомнил, что именно азербайджанские женщины первыми на Востоке добились права голосовать и участвовать в выборах.

"Благодаря поддержке и усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева роль женщины в общественно-политической, экономической, научной и культурной сферах значительно возросла. Успехи азербайджанских женщин получают государственное признание и сегодня: ежегодно в канун празднования 8 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отмечает их заслуги наградами и почетными званиями", – подчеркнул ректор.

Он также отметил, что многогранная успешная деятельность первого вице-президента страны, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой является одним из самых ярких примеров общественного признания важной роли азербайджанской женщины в развитии и процветании страны.

Еще раз поздравив весь женский коллектив Высшей школы с наступающим праздником, ректор Эльмар Гасымов вручил ценные подарки всем сотрудницам и студенткам вуза.

Мероприятие завершилось праздничной концертной программой, подготовленной членами музыкального клуба БВШН, которые исполнили танцевальные и музыкальные номера.