Правила выпускных экзаменов в XI классах изменятся через два года

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "В 2016-2017 учебном году выпускные экзамены в XI классах пройдут в том же порядке, что и в прошлом году. Просто, возможны изменения в вопросах".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, правила останутся неизменными даже в 2017-2018 учебном году: "Так как учащиеся 10 классов окончат школу еще через 2 года. То есть они не учились по куррикулуму. Поэтому, изменения в правилах выпускных экзаменов произойдут только через 2 года. Естественно, в течение 2 лет наши мониторинговые исследования будут продолжены. И, как результат этого, станет известно, какие именно изменения произойдут в выпускных экзаменах 11 классов".

М.Аббасзаде заявила, что ученикам 11 классов будет представлена возможность выбора специальностей V группы для поступления в ссузы по итогам выпускных экзаменов.