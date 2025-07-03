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Почти 2 тыс. абитуриентов подали апелляции по результатам вступительных экзаменов

Почти 2 тыс. абитуриентов подали апелляции по результатам вступительных экзаменов В Апелляционную комиссию по результатам вступительных экзаменов по II, III и I, IV группам специальностей, состоявшихся 25 мая и 1 июня, обратились 1 959 абитуриентов для проверки оценок по 3 298 письменным работам.
Наука и образование
3 июля 2025 г. 16:56
Почти 2 тыс. абитуриентов подали апелляции по результатам вступительных экзаменов

В Апелляционную комиссию по результатам вступительных экзаменов по II, III и I, IV группам специальностей, состоявшихся 25 мая и 1 июня, обратились 1 959 абитуриентов для проверки оценок по 3 298 письменным работам.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), все заявления рассмотрены, обоснованные возражения учтены, а в отношении иных (необоснованных) претензий к электронным апелляционным заявлениям абитуриентов по каждому случаю приложено экспертное заключение.

Отметим, что 18 обращений были в связи с пустыми письменными заданиями (в этих заданиях абитуриенты не выполнили ни одного письменного задания и они полностью пустые), а 28 обращений - в связи с заданиями, которые оценивались полными баллами. Во втором случае апелляции также рассмотрены, и в электронных заявках сделаны соответствующие заметки.

Апелляционной комиссией были внесены исправления по 420 письменным работам 393 абитуриентов (это составляет 0,05% от всех письменных работ). Баллы по 6 работам были снижены на основании заключения экспертов.

Соответствующие изменения будут отражены в итоговых баллах абитуриентов.

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Версия на азербайджанском языке Qəbul imtahanlarının nəticələri ilə bağlı 420 yazıya düzəliş edilib, 6 nəfərin balı endirilib

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