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    Пожаловавшегося в Лянкяране на учителя директора вызвали в Минобразования

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Директор полной средней школы села Гагиран Лянкяранского района Зияфеддин Джавадов, пожаловавшийся в полицию на учителя этой школы Хабиба Ализаде, был вызван в министерство образования.

    Как сообщает Report, об этом написал Х.Ализаде на странице в Facebook.

    По его словам, разбирательство по факту продолжается.

    Х.Ализаде сказал, что после жалобы отправился в Лянкяранское районно-городское отделение полиции: "После довольно долгого ожидания у дверей, наконец, из соответствующего отдела мне сказали, что каких-либо серьезных проблем нет, я смогу продолжить работу. Надеюсь, так и будет. Как будут новости, я поделюсь. За оперативный интерес и контроль над ситуацией я благодарю министерство образования, всех пользователей соцсетей и СМИ. Наша работа продолжится при вашей поддержке".

    Напомним, что З.Джафадов пожаловался в полицию на учителя руководимой им школы Х.Ализаде. Причиной этого он назвал организацию неразрешенной экскурсии учеников в Баку.

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