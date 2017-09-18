Управление образования прокомментировало информацию о требовании денег с родителей в школах Баку

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Появилась официальная реакция на распространенные в последние дни в социальных сетях сообщения о том, что в бакинских средних школах с родителей требуют деньги.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Управлении образования города Баку, в связи с этим в Управление не поступало никаких обращений.

"При наличии обращений, основанных на конкретных фактах, связанных с деятельностью общеобразовательных заведений и не являющихся анонимными, эти обращения рассматриваются и принимаются соответствующие меры.

Отметим также, что в образовательных учреждениях, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, регулярно проводятся профилактические беседы и даются инструктирующие рекомендации. С этой точки зрения следует особо отметить работу, проводимую с родителями", - говорится в сообщении Управления.