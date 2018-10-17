 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Повышены ежемесячные оклады за звания действительных членов и членов-корреспондентов НАНА

    © Report

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячных окладов за звания действительных членов и членов-корреспондентов Национальной академии наук Азербайджана. 

    Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях повышения государственной заботы о действительных членах и членах-корреспондентах Национальной академии наук Азербайджана, обеспечения дальнейшего усиления их социальной защиты

    Согласно распоряжению, с 1 ноября 2018 года ежемесячный оклад за звание действительных членов Национальной академии наук Азербайджана установлен в размере 2000 манатов, членов-корреспондентов - в размере 1200 манатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi