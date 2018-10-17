Повышены ежемесячные оклады за звания действительных членов и членов-корреспондентов НАНА

© Report https://report.az/storage/news/9826e1fc9588aac66e3f29221bb66de5/0d212a08-83c0-4679-9ee9-63bd3cccc26d_292.jpg

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячных окладов за звания действительных членов и членов-корреспондентов Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях повышения государственной заботы о действительных членах и членах-корреспондентах Национальной академии наук Азербайджана, обеспечения дальнейшего усиления их социальной защиты

Согласно распоряжению, с 1 ноября 2018 года ежемесячный оклад за звание действительных членов Национальной академии наук Азербайджана установлен в размере 2000 манатов, членов-корреспондентов - в размере 1200 манатов.