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Распоряжение президента о повышении стипендий охватит более 160 тыс. человек

Распоряжение президента о повышении стипендий охватит более 160 тыс. человек Распоряжение президента о повышении стипендий охватит более 160 тыс. человек
Наука и образование
29 июля 2025 г. 16:06
Распоряжение президента о повышении стипендий охватит более 160 тыс. человек

Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о студенческих стипендиях затронет более 160 тысяч учащихся по всей стране.

Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.

В ведомстве уточнили, что повышение размера стипендий распространится на докторантов, студентов высших учебных заведений, средних специальных и профессиональных образовательных учреждений, в общей сложности охватив более 160 тысяч учащихся.

"Что касается повышения президентской стипендии, оно коснется более 200 студентов", - отметили в министерстве.

Напомним, 24 июля президент Ильхам Алиев подписал распорядился увеличить размер студенческих стипендий.

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Версия на азербайджанском языке Təqaüd artımları 160 mindən çox tələbəni əhatə edəcək - RƏSMİ

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