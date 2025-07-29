Распоряжение президента о повышении стипендий охватит более 160 тыс. человек

Распоряжение президента о повышении стипендий охватит более 160 тыс. человек

Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о студенческих стипендиях затронет более 160 тысяч учащихся по всей стране.

Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.

В ведомстве уточнили, что повышение размера стипендий распространится на докторантов, студентов высших учебных заведений, средних специальных и профессиональных образовательных учреждений, в общей сложности охватив более 160 тысяч учащихся.

"Что касается повышения президентской стипендии, оно коснется более 200 студентов", - отметили в министерстве.

Напомним, 24 июля президент Ильхам Алиев подписал распорядился увеличить размер студенческих стипендий.