Повышена зарплата сотрудников БГУ

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ На расширенном заседании ректората Бакинского государственного университета (БГУ) было принято решение об очередном увеличении заработной платы всех сотрудников высшего учебного заведения.

Как сообщили Report в отделе прессы и информации университета, согласно решению, заработная плата руководства, работающего в административном управлении БГУ, деканов, заместителей деканов, заведующих кафедрами, профессоров и доцентов, старших преподавателей и преподавателей, научных сотрудников, в том числе других сотрудников и работников лицея "Молодые таланты" была увеличена с 1 декабря в среднем на сумму в размере до 130 манатов. Рост коснулся в целом более 3000 тыс. сотрудников университета.

Отметим, что заработная плата большинства членов профессорско-преподавательского состава, работающих с более чем 90 зарубежными и местными грантами, вместе с университетской зарплатой превышает 3000 манатов.