Сотрудникам Азербайджанского медицинского университета повысили зарплату

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ С 1 апреля текущего года повышается зарплата работников системы административного управления руководящего состава Азербайджанского медицинского университета (АМУ), деканов и замдеканов, завкафедрами, профессорско-педагогического состава и т.д.

Об этом Report сообщили в АМУ.

Впредь зарплата деканов будет составлять 1450 манатов, завкафедр - 1300 манатов, профессоров - 1200 манатов, доцентов - 1050 манатов, старших педагогов - 810 манатов, ассистентов и педагогов - 750 манатов.

В целом, надбавка коснется всех сотрудников университета, включая профессорско-педагогический состав из 1200 человек. Так, после последней надбавки среднемесячная зарплата профессорско-педагогического состава вуза достигла 1100 манатов.