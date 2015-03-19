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    Сотрудникам Азербайджанского медицинского университета повысили зарплату

    Деканы будут получать 1450, завкафедрами - 1300, профессора - 1200, доценты - 1050 манатов

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ С 1 апреля текущего года повышается зарплата работников системы административного управления руководящего состава Азербайджанского медицинского университета (АМУ), деканов и замдеканов, завкафедрами, профессорско-педагогического состава и т.д.

    Об этом Report сообщили в АМУ.

    Впредь зарплата деканов будет составлять 1450 манатов, завкафедр - 1300 манатов, профессоров - 1200 манатов, доцентов - 1050 манатов, старших педагогов - 810 манатов, ассистентов и педагогов - 750 манатов.

    В целом, надбавка коснется всех сотрудников университета, включая профессорско-педагогический состав из 1200 человек. Так, после последней надбавки среднемесячная зарплата профессорско-педагогического состава вуза достигла 1100 манатов.  

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