 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Повышена заработная плата работников научных и научно-исследовательских учреждений, предприятий и организаций

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников финансируемых из государственного бюджета научных и научно-исследовательских учреждений, предприятий и организаций.

    Как сообщает Report, документ подписан главой государства в целях усиления социальной защиты работников научных и научно-исследовательских учреждений, предприятий и организаций.

    Согласно распоряжению, с 1 февраля 2016 года в среднем на 10 процентов повышены установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников финансируемых из государственного бюджета научных и научно-исследовательских учреждений, предприятий и организаций.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi