​Повышена заработная плата работников научных и научно-исследовательских учреждений, предприятий и организаций

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников финансируемых из государственного бюджета научных и научно-исследовательских учреждений, предприятий и организаций.

Как сообщает Report, документ подписан главой государства в целях усиления социальной защиты работников научных и научно-исследовательских учреждений, предприятий и организаций.

Согласно распоряжению, с 1 февраля 2016 года в среднем на 10 процентов повышены установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников финансируемых из государственного бюджета научных и научно-исследовательских учреждений, предприятий и организаций.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.