Повышена заработная плата педагогов

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О повышении заработной платы работников учебных заведений".

Как сообщает Report, с 1 марта 2018 года в среднем на 10 процентов повышены ежемесячные должностные оклады работников учебных заведений, финансируемых из государственного бюджета (за исключением высших учебных заведений).

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.