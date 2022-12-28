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Повышается зарплата работников Азербайджанского медицинского университета

Повышается зарплата работников Азербайджанского медицинского университета Должностные оклады профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного, инженерно-технического персонала и административно-хозяйственных работников Азербайджанского медицинского университета с 1 января 2023 года будут увеличены в среднем на 2
Наука и образование
28 декабря 2022 г. 18:43
Повышается зарплата работников Азербайджанского медицинского университета

Должностные оклады профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного, инженерно-технического персонала и административно-хозяйственных работников Азербайджанского медицинского университета с 1 января 2023 года будут увеличены в среднем на 20%.

Как сообщили Report в АМУ, соответствующее решение было принято на заседании большого ученого совета АМУ.

Ректор вуза профессор Гярай Гярайбейли сказал, что это стало возможным благодаря увеличению в последние годы числа принятых в университет иностранных граждан.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşlarının maaşı artırılıb

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