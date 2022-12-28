Повышается зарплата работников Азербайджанского медицинского университета

Должностные оклады профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного, инженерно-технического персонала и административно-хозяйственных работников Азербайджанского медицинского университета с 1 января 2023 года будут увеличены в среднем на 2

Должностные оклады профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного, инженерно-технического персонала и административно-хозяйственных работников Азербайджанского медицинского университета с 1 января 2023 года будут увеличены в среднем на 20%.

Как сообщили Report в АМУ, соответствующее решение было принято на заседании большого ученого совета АМУ.

Ректор вуза профессор Гярай Гярайбейли сказал, что это стало возможным благодаря увеличению в последние годы числа принятых в университет иностранных граждан.