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Потепление вод в Антарктике спровоцировало рост уровня моря в Атлантике

Потепление вод в Антарктике спровоцировало рост уровня моря в Атлантике Климатологи и океанологи обнаружили свидетельства того, что аномально быстрый рост уровня моря в некоторых регионах на северо-западе Атлантики связан с повышением температуры в глубинных водах, поступающих в Атлантику со стороны берегов Антарктики.
Наука и образование
19 апреля 2024 г. 16:23
Потепление вод в Антарктике спровоцировало рост уровня моря в Атлантике

Климатологи и океанологи обнаружили свидетельства того, что аномально быстрый рост уровня моря в некоторых регионах на северо-западе Атлантики связан с повышением температуры в глубинных водах, поступающих в Атлантику со стороны берегов Антарктики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Университета Майами.

"Результаты наших наблюдений подчеркивают то, что деятельность человека затрагивает даже самые далекие и недоступные регионы Мирового океана. Антропогенные факторы повлияли на взаимодействие между двумя областями Атлантики, которые удалены друг от друга на тысячи километров, и при этом одна из них находится на глубине в несколько километров", - пояснил научный сотрудник Университета Майами (США) Тьяго Било, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Сотрудники Университета пришли к такому выводу при анализе данных, собранных в промежутке между 2000 и 2020 годами глубоководными буями, установленными на дне Атлантического океана в его тропических регионах на глубине в несколько тыс. м. Данные системы отслеживают движение глубинных течений, которые являются частью так называемой Атлантической меридиональной циркуляции.

Так ученые называют огромную замкнутую систему течений, охватывающую весь Атлантический океан и играющую ключевую роль в обмене водой между его поверхностью и глубинными слоями. В последние годы океанологи и климатологи начали опасаться, что замедление движения этого "конвейера" течений в результате глобального потепления приведет к радикальным переменам в переносе тепла и воды в Мировом океане.

Проведенный анализ указал на то, что скорость движения глубинной части Атлантической меридиональной циркуляции замедлилась примерно на 12% за последние два десятка лет. Это замедление связано с тем, что быстрый рост температур в приполярных регионах Земли мешает охлаждению теплой воды у берегов Антарктики и ее погружению на глубину, откуда эти холодные потоки жидкости движутся в сторону экватора и северной Атлантики.

Ослабление переноса воды на больших глубинах привело к тому, что глубинные воды Атлантики потеплели на несколько тысячных градуса Цельсия, что привело к аномально быстрому росту уровня моря у восточных берегов Северной Америки в результате теплового расширения океана. Последующее ослабление холодных антарктических течений дополнительно ускорит потепление глубинных регионов Атлантики, что сделает рост моря у берегов США, Мексики и государств Карибского моря еще более заметным для глаза.

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Версия на английском языке Warming waters in Antarctica trigger rising sea levels in Atlantic

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