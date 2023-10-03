Потенциально опасный астероид диаметром более 1 км пролетит рядом с Землей

Астероид 349507 (2008 QY), имеющий потенциальную опасность, снова приблизится к Земле спустя 34 года.

Астероид 349507 (2008 QY), имеющий потенциальную опасность, снова приблизится к Земле спустя 34 года.

Как передает Report , об этом сообщил Центр изучения околоземных объектов NASA.

Ожидается, что он пройдет на расстоянии около шести миллионов километров от нашей планеты.

Согласно данным, астероид 349507 (2008 QY) достигнет максимального приближения к Земле в 20:39 UTC (23:39 мск) 3 октября. Минимальное расстояние между этим космическим объектом и Землей составит примерно 0,042 астрономических единиц или около 6,3 миллиона километров.

Астероид был впервые обнаружен астрономами 30 сентября 1989 года. После этого он находился вне поля зрения научного сообщества в течение 33 с половиной лет, пока не был замечен снова 13 февраля 2023 года. Ученые оценивают его диаметр в диапазоне от 520 до 1,2 тысячи метров, скорость небесного тела составляет 20,96 километра в секунду.

Считается, что астрономические объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров, представляют потенциальную опасность.