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Потенциально опасный астероид диаметром более 1 км пролетит рядом с Землей

Потенциально опасный астероид диаметром более 1 км пролетит рядом с Землей Астероид 349507 (2008 QY), имеющий потенциальную опасность, снова приблизится к Земле спустя 34 года.
Наука и образование
3 октября 2023 г. 06:23
Потенциально опасный астероид диаметром более 1 км пролетит рядом с Землей

Астероид 349507 (2008 QY), имеющий потенциальную опасность, снова приблизится к Земле спустя 34 года.

Как передает Report, об этом сообщил Центр изучения околоземных объектов NASA.

Ожидается, что он пройдет на расстоянии около шести миллионов километров от нашей планеты.

Согласно данным, астероид 349507 (2008 QY) достигнет максимального приближения к Земле в 20:39 UTC (23:39 мск) 3 октября. Минимальное расстояние между этим космическим объектом и Землей составит примерно 0,042 астрономических единиц или около 6,3 миллиона километров.

Астероид был впервые обнаружен астрономами 30 сентября 1989 года. После этого он находился вне поля зрения научного сообщества в течение 33 с половиной лет, пока не был замечен снова 13 февраля 2023 года. Ученые оценивают его диаметр в диапазоне от 520 до 1,2 тысячи метров, скорость небесного тела составляет 20,96 километра в секунду.

Считается, что астрономические объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров, представляют потенциальную опасность.

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