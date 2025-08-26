Поступившая в вуз 55-летняя студентка: Учиться никогда не поздно

Учиться никогда не поздно, считает 55-летняя Вафа Джафарова, которая в этом году поступила в Сумгайытский государственный университет и стала самым взрослым студентом страны.

Об этом Report заявила Джафарова.

Она родилась в 1970 году в Баку. После окончания средней школы Джафарова училась в Бакинском политехникуме, затем в Бакинском строительном техникуме. В 2019 году получила образование в Бакинском нефтяном энергетическом колледже при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. Теперь она будет осваивать специальность "нефтегазовое дело" в Сумгайытском госуниверситете.

"Даже если немного поздно, для меня это большое достижение. Я люблю учиться и продолжаю получать образование уже много лет. Поступление в университет приносит радость в любом возрасте. Молодым я хочу сказать: никогда не отчаивайтесь, учиться никогда не поздно", - сказала она.

Вафа Джафарова замужем, у нее есть ребенок и внук. Параллельно с учебой она работает инженером в Производственном объединении "Азеригаз".