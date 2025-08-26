О нас

Поступившая в вуз 55-летняя студентка: Учиться никогда не поздно

Поступившая в вуз 55-летняя студентка: Учиться никогда не поздно Учиться никогда не поздно, считает 55-летняя Вафа Джафарова, которая в этом году поступила в Сумгайытский государственный университет и стала самым взрослым студентом страны.
Наука и образование
26 августа 2025 г. 13:37
Поступившая в вуз 55-летняя студентка: Учиться никогда не поздно

Учиться никогда не поздно, считает 55-летняя Вафа Джафарова, которая в этом году поступила в Сумгайытский государственный университет и стала самым взрослым студентом страны.

Об этом Report заявила Джафарова.

Она родилась в 1970 году в Баку. После окончания средней школы Джафарова училась в Бакинском политехникуме, затем в Бакинском строительном техникуме. В 2019 году получила образование в Бакинском нефтяном энергетическом колледже при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. Теперь она будет осваивать специальность "нефтегазовое дело" в Сумгайытском госуниверситете.

"Даже если немного поздно, для меня это большое достижение. Я люблю учиться и продолжаю получать образование уже много лет. Поступление в университет приносит радость в любом возрасте. Молодым я хочу сказать: никогда не отчаивайтесь, учиться никогда не поздно", - сказала она.

Вафа Джафарова замужем, у нее есть ребенок и внук. Параллельно с учебой она работает инженером в Производственном объединении "Азеригаз".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 'Never too late to learn': 55-year-old woman becomes Azerbaijan's oldest university student
Версия на азербайджанском языке İlin 55 yaşlı tələbəsi: Gecikmiş də olsam, böyük nəticədir

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi