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Поступило более 500 обращений на участие в экзаменах экстерном

Поступило более 500 обращений на участие в экзаменах экстерном Лица, успешно сдавшие экзамены экстерном, получат право на участие в выпускных экзаменах
Наука и образование
18 декабря 2020 г. 13:12
Поступило более 500 обращений на участие в экзаменах экстерном

Завершился онлайн-прием документов на сдачу экзаменов экстерном для лиц, не окончивших учебные заведения по общему среднему (IX) и полному среднему (XI) образованию.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Для участия в экзамене на адрес электронной почты [email protected] поступило более 500 обращений.

Лица, успешно сдавшие экзамены экстерном, получат право на участие в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, для получения аттестата об общем среднем и полном среднем образовании.

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Версия на азербайджанском языке Eksternat imtahanları üçün 500-dən çox müraciət daxil olub

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