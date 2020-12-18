Поступило более 500 обращений на участие в экзаменах экстерном

Лица, успешно сдавшие экзамены экстерном, получат право на участие в выпускных экзаменах

Завершился онлайн-прием документов на сдачу экзаменов экстерном для лиц, не окончивших учебные заведения по общему среднему (IX) и полному среднему (XI) образованию.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Для участия в экзамене на адрес электронной почты [email protected] поступило более 500 обращений.

Лица, успешно сдавшие экзамены экстерном, получат право на участие в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, для получения аттестата об общем среднем и полном среднем образовании.