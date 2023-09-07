Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году

В новом учебном году в Баку и регионах будут сданы в эксплуатацию 22 учебных заведения, построенные или капитально отремонтированные и восстановленные Фондом Гейдара Алиева.

В новом учебном году в Баку и регионах будут сданы в эксплуатацию 22 учебных заведения, построенные или капитально отремонтированные и восстановленные Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, Фонд Гейдар Алиева построил новые здания для 17 средних школ и 2 детских садов.

Еще в 2 школах и одном дошкольном учреждении был проведен капитальный ремонт.

Фонд с первых дней своего существования реализует различные проекты и программы в сфере образования. Основной целью программы фонда “Новая школа обновленному Азербайджану" является создание в стране образовательных комплексов, отвечающих современным стандартам. А в рамках программы фонда “Поддержка образования” учебные заведения обеспечиваются наглядными пособиями.