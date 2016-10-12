Пострадавшие в аварии в Сабирабаде 3 школьника помещены в больницу в Баку

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Представители министерства образования посетили школьников, пострадавших во время автомобильной аварии в Сабирабадском районе.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов.

Он отметил, что пострадавшие в аварии школьники Рашад, Вусал и Агамирза лечатся в отделении детской травматологии Азербайджанского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии: "Сегодня по поручению руководства министерства образования мы посетили их в больнице. Все трое чувствуют себя хорошо. Они попросили у наг книги для чтения. Мы скоро доставим им книги, которые они заказали".

По словам Дж.Валехова, сегодня сотрудники министерства образования отправились в Сабиарабадский район для участия на поминках школьника, погибшего во время аварии.