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    Постоянные советы при минобразования будут действовать как консультативный орган

    Принято решение провести очередную встречу в одном из вузов© Report

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось первое заседание Постоянного совета по студентам и молодежи при министерстве образования.

    Как сообщили Report в министерстве, на встрече коснулись цели, значения Постоянного совета, международного опыта и ожиданий.

    Члены совета коснулись новых призывов и подходов в области работы со студентами и молодежью, обсудили основные приоритетные направления деятельности Постоянного совета, вопросы проведения агитационных кампаний и пр.

    Для более близкого изучения желаний студентов и молодежи приняли решение провести очередную встречу в одном из вузов.

    Отметим, что с учетом важной роли образовательной политики в формировании человеческого капитала в стране и влияния на жизнь каждого гражданина в обществе, и в целях повышения результативности реформ в данной области, при министерстве образования действуют постоянные советы по "Содержанию образования и учебникам" и по "Образованию и занятости".

    Постоянные советы будут действовать как консультативный орган, в котором представлены представители госструктур, частного сектора, специалисты сферы образования и других структур.  

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