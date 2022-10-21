Посол Японии принял участие в открытии школы в Астаре

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Вада Джуничи посетил Астаринский район.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Вада Джуничи посетил Астаринский район.

Как сообщает южное бюро Report, посол принял участие в открытии дополнительного корпуса, построенного для общей средней школы деревни Дегади в рамках Программы грантовой помощи правительства Японии "Корни трав и безопасность человека".

Основная цель проекта - решить существующую проблему, построив на территории сельской школы новое 6-комнатное школьное здание, в котором могут учиться 144 ученика, и улучшить условия обучения в этом селе.

Посол Японии отметил, что новое здание школы, сданное в эксплуатацию в честь 30-летия установления дипломатических отношений, является символом дружбы между азербайджанским и японским народами.