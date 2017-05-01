Посол: В этом году более 1000 азербайджанцев подали документы для получения стипендии для обучения в Венгрии

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В этом году более 1000 азербайджанцев подали документы для получения стипендии для обучения в Венгрии.

Об этом Report сообщил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

Посол назвал успешной реализацию этой программы, несмотря на то, что в 2015 году для получения стипендии заявки подали всего 58 человек: "В следующем году за получением стипендии обратились уже 600 человек. В этом году же число заявок составило чуть более 1050 человек".

Напомним, что программа "Stipendium Hungaricum" подразумевает обучение в Венгрии 200 граждан Азербайджана за счет венгерского правительства. Данное соглашение было подписано во время визита президента Азербайджана в Венгрию в 2014 году и начало реализовываться с 2015 года.