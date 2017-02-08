Посол Турции в Азербайджане посетил БВШН

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Тепло приветствовав почетного гостя, ректор выразил удовлетворение от его пребывания в Высшей Школе. Говоря о братских отношениях между Азербайджаном и Турцией, Эльмар Гасымов затронул вопросы сотрудничества между двумя странами во всех областях, в том числе и в сфере образования. Ректор отметил большой интерес азербайджанской молодежи к Турции, подчеркнув, что в турецких университетах учится большое количество наших студентов. Эльмар Гасымов рассказал почетному гостю об истории возглавляемой им Высшей Школы и основных направлениях ее деятельности, о сотрудничестве с Университетом Хериота-Ватта Великобритании, о новшествах и успехах студентов и профессорско-преподавательского коллектива. Он отметил, что БВШН заинтересована в налаживании двусторонних связей с турецкими университетами. Ректор также подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по налаживанию сотрудничества между БВШН и YÖK (Yüksekoğretim Kurulu). Ректор выразил заинтересованность в налаживании связей БВШН с Ближневосточным техническим университетом Турции (ODTU). Эльмар Гасымов пригласил посла Турции вновь посетить Высшую Школу и выступить с презентацией своей страны.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал поблагодарил ректора БВШН Эльмара Гасымова за теплый прием и отметил, что готов поддержать сотрудничество между вузами Турции и Высшей Школой.

Посол Турции отметил, что отношения Азербайджана и Турции строятся по принципу "один народ – два государства". Говоря о развитии отношений между двумя братскими странами, Эркан Озорал подчеркнул, что это сотрудничество во всех направлениях, в том числе в сфере образования.

На встрече были также обсуждены вопросы развития двусторонних отношений и будущего сотрудничества БВШН с YÖK, а также совместные проекты Высшей Школы и турецких вузов, и перспективы обмена студентами и преподавателями.

В заключение встречи ректор БВШН Эльмар Гасымов вручил послу Турции Эркану Озоралу диплом "Почетного гостя" Высшей Школы.