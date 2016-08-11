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    ​Посольство: Ряд японских студентов изъявили желание учиться в Азербайджане

    В Японии на сегодняшний день получают образование 15 азербайджанских студентов по линии госпрограммы

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ "Сложно назвать точную цифру количества учащихся граждан Азербайджана в Японии, однако, могу сказать, что по крайней мере, 15 азербайджанцев сегодня учатся в тех или иных вузах нашей страны по госпрограмме".

    Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь посольства Японии в Азербайджане Гинга Кобаяши.

    Он напомнил, что один японский студент уже отучился в университете ADA.

    По его словам, на данный момент ряд японских студентов изъявили желание учиться в Азербайджане, и они должны вскоре приехать.

    "Сегодня сами японские и азербайджанские университеты напрямую завязывают отношения, создавая совместные программы и проекты", - добавил первый секретарь посольства.

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