​Посольство: Ряд японских студентов изъявили желание учиться в Азербайджане

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ "Сложно назвать точную цифру количества учащихся граждан Азербайджана в Японии, однако, могу сказать, что по крайней мере, 15 азербайджанцев сегодня учатся в тех или иных вузах нашей страны по госпрограмме".

Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь посольства Японии в Азербайджане Гинга Кобаяши.

Он напомнил, что один японский студент уже отучился в университете ADA.

По его словам, на данный момент ряд японских студентов изъявили желание учиться в Азербайджане, и они должны вскоре приехать.

"Сегодня сами японские и азербайджанские университеты напрямую завязывают отношения, создавая совместные программы и проекты", - добавил первый секретарь посольства.