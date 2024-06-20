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Посол США вручил сертификаты 90 ученикам школ для ВПЛ из Зангилана и Агдама

Посол США вручил сертификаты 90 ученикам школ для ВПЛ из Зангилана и Агдама Посол США в Азербайджане Марк Либби поздравил 90 учеников из школ ВПЛ Зангилан и Агдам с окончанием годичной программы изучения английского языка, организованной посольством.
Наука и образование
20 июня 2024 г. 16:51
Посол США вручил сертификаты 90 ученикам школ для ВПЛ из Зангилана и Агдама

Посол США в Азербайджане Марк Либби поздравил 90 учеников из школ для ВПЛ из Зангилана и Агдама с окончанием годичной программы изучения английского языка, организованной посольством.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в социальной сети "Х".

"Ваше стремление к изучению английского языка открывает двери для новых возможностей, понимания различных культур и наведения мостов через границы. Посольство США гордится тем, что поддерживает такие инициативы, как эта программа изучения английского языка. Помимо изучения языка, эта программа позволила получить представление об американской культуре и традициях. Точно так же, как я узнал об азербайджанской культуре и ценностях во время изучения азербайджанского языка, изучение вами американской культуры улучшило ваши языковые навыки и понимание культуры других стран. Эти знания в сочетании со знанием английского языка, несомненно, откроют двери для новых возможностей", - сказал выпускникам посол США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri məcburi köçkünlər üçün məktəblərin 90 şagirdinə sertifikatlar təqdim edib
Версия на английском языке US ambassador celebrates achievements of 90 IDP students from Azerbaijan's Zangilan and Aghdam

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