Посол США вручил сертификаты 90 ученикам школ для ВПЛ из Зангилана и Агдама
Посол США вручил сертификаты 90 ученикам школ для ВПЛ из Зангилана и АгдамаПосол США в Азербайджане Марк Либби поздравил 90 учеников из школ ВПЛ Зангилан и Агдам с окончанием годичной программы изучения английского языка, организованной посольством.
Посол США в Азербайджане Марк Либби поздравил 90 учеников из школ для ВПЛ из Зангилана и Агдама с окончанием годичной программы изучения английского языка, организованной посольством.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в социальной сети "Х".
"Ваше стремление к изучению английского языка открывает двери для новых возможностей, понимания различных культур и наведения мостов через границы. Посольство США гордится тем, что поддерживает такие инициативы, как эта программа изучения английского языка. Помимо изучения языка, эта программа позволила получить представление об американской культуре и традициях. Точно так же, как я узнал об азербайджанской культуре и ценностях во время изучения азербайджанского языка, изучение вами американской культуры улучшило ваши языковые навыки и понимание культуры других стран. Эти знания в сочетании со знанием английского языка, несомненно, откроют двери для новых возможностей", - сказал выпускникам посол США.
Zəngilan & Ağdam rayonlarından olan məcburi köçkünlərin oxuduğu məktəblərin 90 şagirdini ABŞ səfirliyi tərəfindən təşkil olunan ingilis dili proqramını bitirdikləri münasibətilə təbrik edirik. Səfir Libby məzunlarına sertifikatlar təqdim edib.️https://t.co/kvhdVHpItHpic.twitter.com/TqwWS2yqkf