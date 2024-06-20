Посол США вручил сертификаты 90 ученикам школ для ВПЛ из Зангилана и Агдама

Посол США в Азербайджане Марк Либби поздравил 90 учеников из школ ВПЛ Зангилан и Агдам с окончанием годичной программы изучения английского языка, организованной посольством.

Посол США в Азербайджане Марк Либби поздравил 90 учеников из школ для ВПЛ из Зангилана и Агдама с окончанием годичной программы изучения английского языка, организованной посольством.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в социальной сети "Х".

"Ваше стремление к изучению английского языка открывает двери для новых возможностей, понимания различных культур и наведения мостов через границы. Посольство США гордится тем, что поддерживает такие инициативы, как эта программа изучения английского языка. Помимо изучения языка, эта программа позволила получить представление об американской культуре и традициях. Точно так же, как я узнал об азербайджанской культуре и ценностях во время изучения азербайджанского языка, изучение вами американской культуры улучшило ваши языковые навыки и понимание культуры других стран. Эти знания в сочетании со знанием английского языка, несомненно, откроют двери для новых возможностей", - сказал выпускникам посол США.