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    Посол США в Баку встретился с детьми из семей вынужденных переселенцев

    Роберт Секута: Знание английского языка поможет азербайджанским детям в обретении блестящего будущего© Report

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Америка реализует в Азербайджане программы по поддержке вынужденных переселенцев, в том числе оказывается помощь в обучении английского языка в школах.

    Как передает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута в рамках встречи с учениками школы №4 Бинагадинского района Баку, где учатся дети вынужденных переселенцев из Зангиланского района Азербайджана.

    "Знание иностранного языка поможет азербайджанским детям в обретении блестящего будущего. Кроме того, это можно считать неотъемлемой частью процветающего Азербайджана", - заявил Р.Секута.

    По его словам, претворение в жизнь подобных программ поможет детям из семей вынужденных переселенцев сделать себе карьеру в будущем.

    "Дети наше будущие, и помогая им, мы помогаем нашему будущему", - добавил дипломат.

    Отметим, что посол США Роберт Секута вместе с представителем Кабинета министров Азербайджана Мухаммед Гулиевым и 28 студентами в рамках программы "Знание - сила!" посетили среднюю школу №4 Бинагадинского района, где учатся дети вынужденных переселенцев из Зангиланского района Азербайджана.

    Цель данной программы - предоставление обучения английском языку детям из семей вынужденных переселенцев посредством проведения внеурочных занятий  

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