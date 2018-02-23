Посол США в Баку встретился с детьми из семей вынужденных переселенцев

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Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Америка реализует в Азербайджане программы по поддержке вынужденных переселенцев, в том числе оказывается помощь в обучении английского языка в школах.

Как передает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута в рамках встречи с учениками школы №4 Бинагадинского района Баку, где учатся дети вынужденных переселенцев из Зангиланского района Азербайджана.

"Знание иностранного языка поможет азербайджанским детям в обретении блестящего будущего. Кроме того, это можно считать неотъемлемой частью процветающего Азербайджана", - заявил Р.Секута.

По его словам, претворение в жизнь подобных программ поможет детям из семей вынужденных переселенцев сделать себе карьеру в будущем.

"Дети наше будущие, и помогая им, мы помогаем нашему будущему", - добавил дипломат.

Отметим, что посол США Роберт Секута вместе с представителем Кабинета министров Азербайджана Мухаммед Гулиевым и 28 студентами в рамках программы "Знание - сила!" посетили среднюю школу №4 Бинагадинского района, где учатся дети вынужденных переселенцев из Зангиланского района Азербайджана.

Цель данной программы - предоставление обучения английском языку детям из семей вынужденных переселенцев посредством проведения внеурочных занятий