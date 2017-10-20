Посол США: Около 7 тысяч студентов из Азербайджана получили образование в американских вузах

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Среди азербайджанских студентов растет интерес к получению образования в США.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута на открытии ярмарки образования США в Баку.

Целью ежегодной образовательной ярмарки US Education Fair является предоставление азербайджанской молодежи информации о возможности получить образование в США.

По словам посла, на этой ярмарке участвуют представители 11 различных американских вузов и колледжей.

"За 25 лет дипломатических отношений между Азербайджаном и США около 7 тысячи азербайджанских студентов получили образование в американских вузах, а также сотни - по линии частных программ", - заявил Р.Секута.

Посол отметил, что азербайджанцы в основном получают образование в США в сферах изобразительного искусства, изучения иностранных языков, различных технологий, нефтяном секторе. По его словам, "это помогает укреплять связи между народами двух стран, а также является фундаментом процветающего будущего в Азербайджане".