Посол Румынии в Азербайджане посетил БВШН

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча ректора БВШН Эльмара Гасымова с послом Румынии в Азербайджане Даном Ианку.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Эльмар Гасымов рассказал об истории становления и деятельности БВШН и успехах, достигнутых Высшей школой за короткое время. Он подробно проинформировал посла об учебном процессе в БВШН, условиях, созданных для студентов школы, международных связях БВШН и сотрудничестве Высшей школы с ведущими высшими учебными заведениями и отраслевыми компаниями во многих странах. Эльмар Гасымов также предложил Дану Ианку выступить перед студентами БВШН.

Поблагодарив за теплый прием, посол Румынии в Азербайджане Дан Ианку с благодарностью принял предложение. Он отметил, что придает важное значение налаживанию сотрудничества БВШН с университетами Румынии, и остановился на перспективах развития таких связей.

На встрече также состоялся обмен мнениями о путях расширения сотрудничества между Бакинской Высшей школой нефти и вузами Румынии, в том числе программах студенческого обмена, и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.