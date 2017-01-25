Посол Румынии посетил Бакинскую Высшую школу нефти

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Посол Румынии в Азербайджане Дан Ианку посетил Бакинскую Высшую школу нефти (БВШН), где выступил с презентацией для студентов, преподавателей и сотрудников БВШН. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

Приветствуя почетного гостя, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов отметил, что его визит проходит в день, который обозначил знаменательную веху в истории Румынии. Напомнив, что 24 января празднуется как день основания современной Румынии, он поздравил посла со славной годовщиной.

Поблагодарив ректора Эльмара Гасымова за приглашение, Дан Ианку также остановился на значении этой даты для Румынии, которая была основана как современное государство 24 января 1859 года. Он отметил, что это уже второй его визит в БВШН в течение трех месяцев после его назначения в Азербайджан. Вкратце рассказав об истории страны, посол предоставил подробную информацию о начале добычи и переработки нефти в Румынии в 19 веке и дальнейшем развитии нефтяной индустрии в стране. Он также подчеркнул, что Румыния, как и Азербайджан, нацелена на разработку и использование альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Говоря о развитии связей между Румынией и Азербайджаном, Дан Ианку отметил: "Мы очень заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества с Азербайджаном и готовы оказать всю необходимую поддержку Высшей школе для налаживания партнерских связей с университетами Румынии".

В заключение посол Румынии в Азербайджане Дан Ианку ответил на вопросы аудитории. На встрече также присутствовали советник посольства Чиприан Мирика и сотрудница посольства Эльмина Зейналова.