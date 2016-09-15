Посол России в Азербайджане принял участие в открытии школы в Гяндже - ФОТО

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин принял участие в открытии школы в Гяндже.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев и посол Владимир Дорохин вначале участвовали в мероприятии в средней школе №4 имени М.Мехдизаде.

Глава Исполнительной власти Э.Велиев поздравил учителей и учеников с Днем знаний. Он подчеркнул, что в соответствии с государственной программой, до конца 2016 года в Гяндже будут капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию несколько школ. Эльмар Велиев напомнил, что материально-техническая база полной средней школы №4, которая открылась при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, усилена, созданы все условия для обучения на высшем уровне.

Посол В.Дорохин в своем выступлении поздравил учителей и учеников и выразил уверенность в продолжении успехов учеников этой школы.

Э.Велиев и В.Дорохин после мероприятия, посвященного Дню знаний, ознакомились с условиями, созданными в школе. Было сообщено, что в 2016/2017 учебном году в первые классы школы пошли 315 детей.

Затем после капитального ремонта состоялось открытие полной средней школы №41 имени Самеда Вургуна. На церемонии открытия участвовали глава Исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев, депутаты, работники образования, ученики, родители и представители городской общественности.

Глава Исполнительной власти города Эльмар Велиев в своем выступлении на церемонии подчеркнул, что сдача в эксплуатацию нового здания является знаменательным событием. Он сказал, что Ильхам Алиев, являющийся достойным преемником политики общенационального лидера Гейдара Алиева, оказывает большое внимание и заботу науке и образованию. Он рассказал о школах, сданных в эксплуатацию после капитального ремонта.

Депутат Нагиф Гамзаев подчеркнул, что сдача этой школы в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта является ценным подарком и для учителей, и для учеников.

Затем была перерезана лента в знак символического открытия школы.

Эльмар Велиев ознакомился с условиями, созданными в школе, и пожелал успехов учителям и ученикам в новом учебном году.