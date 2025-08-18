Посол: Проведение месяца арабского языка в Азербайджане - показатель связей между двумя странами

О нас

Наука и образование
18 августа 2025 г. 13:25
Проведение "Месяца арабского языка" в Азербайджане способствует развитию культурно-экономических связей между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех аль-Джутейли.

По его словам, проведение сегодня "Месяца арабского языка" в БГУ, старейшем университете Азербайджана, является большой инициативой.

"Эта программа реализуется во многих странах. Надеюсь, что в последующие годы мы проведем очередные мероприятия "Месяца арабского языка". Это показатель связей между двумя странами", - добавил дипломат.

Версия на английском языке Ambassador: ‘Arabic Language Month’ in Azerbaijan boosts cultural, economic ties between two countries
Версия на азербайджанском языке Səfir: Azərbaycanda "Ərəb dili ayı"nın keçirilməsi iki ölkə arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verir

