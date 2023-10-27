Посол: Образование всегда было приоритетом для Азербайджана и Великобритании

Образование всегда было приоритетом для Азербайджана и Великобритании.

Образование всегда было приоритетом для Азербайджана и Великобритании.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд сказал в видеообращении, опубликованном в социальной сети "Х".

"30 лет назад в самом сердце Баку были открыты первый офис и учебный центр British Council. Президент Гейдар Алиев и премьер-министр Джон Мейджор подписали двусторонний договор, который учредил деятельность British Council в Азербайджане и положил начало партнерству. За последние 30 лет British Council оказал поддержку сотням тысяч молодых азербайджанцев, помогая им изучать английский язык, говорить на нем, сдавать экзамены, открывая двери для новой карьеры и даже предоставляя стипендии для обучения в Великобритании. British Council также помог тысячам учителей развить свои навыки и приобрести новый опыт во время ознакомительных поездок в Великобританию. Он занимает особое место в сердцах азербайджанцев по всей стране", - сказал посол.