​Посол Объединенных Арабских Эмиратов посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Азербайджане Мохамед Хамель Аль Губаиси посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН).
Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов, поприветствовав Мохамеда Хамеля Аль Губаиси, выразил удовлетворение его пребыванием в Высшей Школе. Ректор Э.Гасымов рассказал гостю об истории создания, процессе приема студентов, главных целях БВШН. Он подчеркнул, что Бакинская Высшая Школа Нефти – государственное высшее учебное заведение, созданное в структуре SOCAR, указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Ректор отметил, что основной целью Высшей Школы является подготовка кадров для удовлетворения потребностей нефтяных и химических промышленных предприятий страны в высококвалифицир
Э.Гасымов подчеркнул, что в БВШН обучаются студенты, продемонстрирова
Э.Гасымов, коснувшись сотрудничества БВШН с Университетом Хериот-Ватт Великобритании, сообщил о реализации учебного процесса в вузе на основе куррикулумов этого университета. Также рассказывая о новом кампусе БВШН, претендующим на звание самого большого кампуса Кавказа, ректор отметил, что все работы в этом кампусе будут завершены до конца текущего года. Кроме того, ректор рассказал гостю о прохождении студентами БВШН производственной практики в структурах компании SOCAR и транснациональны
В завершение Э.Гасымов пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности.
В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Азербайджане Мохамед Хамель Аль Губаиси выразил чувства удовлетворения от пребывания в Бакинской Высшей Школе Нефти. Он подчеркнул, что создание в Азербайджане Высшей Школы современного типа, осуществляющей учебный процесс на английском языке, является очень важным шагом и своевременно реализованным проектом. Посол выразил готовность оказать содействие в установлениисотрудничества между Нефтяным Институтом Абу-Даби и БВШН.
Кроме того, на встрече был проведен обмен мнениями о создании двусторонних отношений, перспективах взаимного сотрудничества, реализации программы обмена между университетами и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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