​Посол Объединенных Арабских Эмиратов посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Азербайджане Мохамед Хамель Аль Губаиси посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН).

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов, поприветствовав Мохамеда Хамеля Аль Губаиси, выразил удовлетворение его пребыванием в Высшей Школе. Ректор Э.Гасымов рассказал гостю об истории создания, процессе приема студентов, главных целях БВШН. Он подчеркнул, что Бакинская Высшая Школа Нефти – государственное высшее учебное заведение, созданное в структуре SOCAR, указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Ректор отметил, что основной целью Высшей Школы является подготовка кадров для удовлетворения потребностей нефтяных и химических промышленных предприятий страны в высококвалифицир ованных специалистах. Он также довел до внимания гостя, что в государственном вузе БВШН учебный процесс осуществляется на английском языке.

Э.Гасымов подчеркнул, что в БВШН обучаются студенты, продемонстрирова вшие самые высокие результаты на вступительном экзамене и отметил рост числа президентских стипендиатов в БВШН с каждым годом. Коснувшись международных связей БВШН, он подробно информировал посла о работах, проведенных в этом направлении. Ректор отметил, что несмотря на то, что БВШН является молодым вузом, она смогла сформировать положительный имидж среди ведущих вузов мира и в результате этого и с их стороны был проявлен интерес к установлению деловых связей с Высшей Школой.

Э.Гасымов, коснувшись сотрудничества БВШН с Университетом Хериот-Ватт Великобритании, сообщил о реализации учебного процесса в вузе на основе куррикулумов этого университета. Также рассказывая о новом кампусе БВШН, претендующим на звание самого большого кампуса Кавказа, ректор отметил, что все работы в этом кампусе будут завершены до конца текущего года. Кроме того, ректор рассказал гостю о прохождении студентами БВШН производственной практики в структурах компании SOCAR и транснациональны х компаниях с целью укрепления теоретических и практических знаний. Он также выразил заинтересованнос ть в установлении сотрудничества между БВШН и Нефтяным Институтом Абу-Даби.

В завершение Э.Гасымов пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Азербайджане Мохамед Хамель Аль Губаиси выразил чувства удовлетворения от пребывания в Бакинской Высшей Школе Нефти. Он подчеркнул, что создание в Азербайджане Высшей Школы современного типа, осуществляющей учебный процесс на английском языке, является очень важным шагом и своевременно реализованным проектом. Посол выразил готовность оказать содействие в установлениисотрудничества между Нефтяным Институтом Абу-Даби и БВШН.

Кроме того, на встрече был проведен обмен мнениями о создании двусторонних отношений, перспективах взаимного сотрудничества, реализации программы обмена между университетами и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.