​Посол ОАЭ выступил с презентацией в Бакинской Высшей Школе Нефти

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Азербайджане Мухамед Хамель Аль Губаиси провел презентацию в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) на тему "Развитие ОАЭ". Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, выступивший на мероприятии ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов упомянул о недавнем визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты. Говоря о развитии связей между ОАЭ и Азербайджаном, Эльмар Гасымов подчеркнул значительный прогресс, достигнутый ОАЭ во многих сферах, в том числе в области архитектуры и туризма. Он выразил уверенность в продолжительности проведения таких встреч со студентами БВШН и отметил положительное влияние подобных мероприятий на расширение их кругозора.

Посол Мухамед Хамель Аль Губаиси, выразив свое удовлетворение пребыванием в БВШН, рассказал студентам о своем жизненном пути и дипломатической деятельности. В проведенной им презентации был представлен короткий видеоролик, повествующий о развитии ОАЭ. Посол также рассказал об истории, географии ОАЭ, о государственном строе, системе правления и традициях в своей стране. Кроме того, он проинформировал студентов о развитых сферах, природных ресурсах, в частности о системе образования в ОАЭ.

В завершение мероприятия посол ответил на многочисленные вопросы студентов.