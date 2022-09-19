Посол: Многие молодые азербайджанцы выбирают Польшу для учебы

Большое число молодых азербайджанцев выбирают Польшу для учебы.
Об этом Report заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.
Дипломат объясняет популярность обучения в Польше для азербайджанских студентов качеством образования польских вузов и университетов.
"По окончанию выдается диплом польского университета, который высоко ценится. Ранее я провел плодотворную встречу с министром образования Азербайджана, в ходе которой мы обсудили развитие наших отношений в сфере образования и новые возможности. Наше сотрудничество в этой сфере имеет глубокую историю: польские ученые активно работали в Баку в начале XX века",- добавил посол.