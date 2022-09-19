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Посол: Многие молодые азербайджанцы выбирают Польшу для учебы

Посол: Многие молодые азербайджанцы выбирают Польшу для учебы Огромное число молодых азербайджанцев выбирают Польшу для учебы
Наука и образование
19 сентября 2022 г. 16:39
Посол: Многие молодые азербайджанцы выбирают Польшу для учебы

Большое число молодых азербайджанцев выбирают Польшу для учебы.

Об этом Report заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

Дипломат объясняет популярность обучения в Польше для азербайджанских студентов качеством образования польских вузов и университетов.

"По окончанию выдается диплом польского университета, который высоко ценится. Ранее я провел плодотворную встречу с министром образования Азербайджана, в ходе которой мы обсудили развитие наших отношений в сфере образования и новые возможности. Наше сотрудничество в этой сфере имеет глубокую историю: польские ученые активно работали в Баку в начале XX века",- добавил посол.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Bir çox azərbaycanlı gənc təhsil almaq üçün Polşanı seçir”

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