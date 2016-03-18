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    ​Посол Мексики посетил Азербайджанский университет архитектуры и строительства

    Стороны выразили взаимный интерес в установлении сотрудничества в сфере обучения архитектуры и строительства

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел встречу с ректором Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохрой Мамедовой.

    Как сообщили в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече ректор проинформировала о связях сотрудничества университета с иностранными высшими учебными заведениями, подчеркнула проекты, реализованные в рамках данного сотрудничества.

    Посол Лабардини, отметив особенности архитектуры своей страны и наличие в Мексике 20-ти лучших высших школ архитектуры мира, затронул возможность установления взаимных связей в данной области.

    Стороны выразили взаимный интерес в установлении сотрудничества в сфере обучения архитектуры и строительства.

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