​Посол Мексики посетил Азербайджанский университет архитектуры и строительства

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел встречу с ректором Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохрой Мамедовой.

Как сообщили в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече ректор проинформировала о связях сотрудничества университета с иностранными высшими учебными заведениями, подчеркнула проекты, реализованные в рамках данного сотрудничества.

Посол Лабардини, отметив особенности архитектуры своей страны и наличие в Мексике 20-ти лучших высших школ архитектуры мира, затронул возможность установления взаимных связей в данной области.

Стороны выразили взаимный интерес в установлении сотрудничества в сфере обучения архитектуры и строительства.