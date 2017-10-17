Посол Мексики побывал в Азербайджанском университете языков

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с ректором Азербайджанского университета языков Камалом Абдуллой.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече ректор представил общую информацию о структуре университета. Помимо этого, рассказал об истории преподавания испанского языка в управляемом им учреждении, деятельности соответствующей кафедры и растущем интересе студентов к испанскому языку и культуре.

Посол Лабардини затронул разные аспекты деятельности посольства, среди которых отметил сотрудничество с вузами, что способствует развитию связей между двумя странами в области образования. Кроме этого, принимая во внимание интерес студентов, посол подчеркнул возможность проведения совместных мероприятий для представления бoльшей информации о культуре, истории, литературе, традициях и обычаях, а также, о кухне и музыке Мексики.

Стороны выразили интерес и желание касательно укрепления и развития связей между обоими институтами.